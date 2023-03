Ordine pubblico, pattuglie di notte. Stretta dopo l’aggressione al kebab

Polizia (foto Archivio)

Ponsacco, 15 marzo 2023 - Nella riunione del comitato provinc iale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato il primo marzo dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro su richiesta della sindaca Francesca Brogi dopo l’aggressione all’Emin Kebab di via Nazario Sauro la sera del 24 febbraio, è stato deciso di effettuare controlli coordinati tra le varie forze dell’ordine anche la sera dopo cena. Per cercare di contrastare sul nascere e prevenire le situazioni di alterazione che possono sfociare in risse e aggressioni.

Ai controlli coordinati notturni, oltre ai carabinieri, partecipano anche la polizia e la polizia municipale di Ponsacco. Ma per attivare le pattuglie della Municipale c’era bisogno di un provvedimento ad hoc del terzo turno, quando necessario da ora a giugno. Così, il comandante Andrea Gambogi ha firmato una determina che segue la delibera della giunta comunale dell’8 marzo scorso (la numero 33) con la quale "viene autorizzata l’attivazione del turno serale/notturno, in alcuni giorni del periodo in questione e quindi l’estensione della turnazione ordinaria da 12 ore a 18 ore nei medesimi giorni".

Tutto questo, si legge nella stessa determina firmata da Gambogi, "preso atto di quanto emerso dalla riunione del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica del 01.03.2023, nella quale è emersa la volontà dell’autorità di pubblica sicurezza di svolgere a Ponsacco dei turni straordinari di controllo del territorio in orario serale 18-24, in alcuni giorni della settimana, al fine di sorvegliare ed eventualmente reprimere episodi di pericolo per l’ordine pubblico".

La programmazione settimanale dei servizi di ordine pubblico è stata diramata dalla Questura di Pisa il 3 marzo scorso e nello stesso documento è previsto "l’impiego del personale della polizia municipale di Ponsacco il giorno 8.3.2023 dalle 18 alle 24, in affiancamento alle forze dell’ordine, per lo svolgimento di un servizio straordinario di controllo del territorio di Ponsacco". L’8 scorso è stato effettuato il primo controllo dopo la riunione del primo marzo in prefettura. Altri controlli verranno messi in atto da qui a giugno.

«Dopo la riunione che ho chiesto al prefetto in seguito all’aggressione al kebab – le parole della sindaca Francesca Brogi – è stato deciso di mettere in atto alcuni controlli notturni del territorio anche con la polizia municipale. Da ora a giugno si tratta di alcune sere, da giugno in poi, per tutta l’estate, il terzo turno dei nostri agenti sarà attivato settimanalmente al fine di sorvegliare ed eventualmente reprimere episodi di pericolo per l’ordine pubblico".