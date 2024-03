Oratorio, attività per il mese di luglio. C’è bisogno di "nonni" volontari

Nonne e nonni. Tutti, ma proprio tutti, possono essere preziosi e dare una mano ad un progetto di grande importanza sociale: l’organizzazione di un oratorio estivo. Ci vogliono volontari, si sa, persone che si mettono a disposizione. L’appello ora è della parrocchia di Santa Maria in Valdegola. Un’iniziativa prevista per il mese di luglio e che è un momento formativo di grande significato per tanti bambini e bambine, ragazze e ragazzi. Per metterlo in piedi, però, ci vogliono persone maggiorenni che possano offrire saggezza ed esperienza. Questi sono i parametri e le eventuali disponibilità richieste: fare l’oratorio nel mese di luglio, farlo solo la mattina, farlo sia la mattina che anche nel pomeriggio. La disponibilità, deve essere comunicata entro il 12 marzo prossimo a Chiara (3282031734) o cecilia (3281477043),