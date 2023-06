"Ora su Keu e amianto lottiamo tutti insieme"

Il Keu sotto i teloni. L’amianto nella discarica Grillaia. Due criticità sulle quali intende tenere alta l’attenzione il coordinamento "No Valdera avvelenata". Per quanto riguarda il Keu "resta sotto le finestre delle abitazioni e vicino a impianti sportivi – spiega una nota – mentre continua il rimpallo delle competenze e delle responsabilità, con ricorsi e contro ricorsi". Quello con al centro il Keu è uno scandalo che sconvolse la Toscana nell’aprile del 2121 con un’indagine della procura distrettuale antimafia per traffico illecito di rifiuti e corruzione: presunte terre avvelenate sepolte a tonnellate in vari siti in provincia di Pisa (anche in Valdera e a Piontedera) e in mezza Toscana. E, con ancora in piedi, il rebus della bonifiche. Il coordinamento parla anche della discarica di Chianni tornando ad puntare il dito contro i conferimenti di amianto – già iniziati da mesi – per realizzare il riempimento mancante alla messa in sicurezza definitiva del sito che era stato temporaneamente chiuso da 1998, Un progetto autorizzato dalla Regione e osteggiato per mesi da vari comitati ambientalisti della Valdera. Poi, appunto, c’è il Keu per il quale "si continua a traccheggiare – si legge – sulla rimozione e bonifica". "C’è un unico modo possibile per ribaltare questo attentato all’ambiente – è la carica del coordinamento –: metterci assieme e lottare".

Un appello, dunque, a tutte le componenti già scese in piazza in città per l’ambiente e per un’altra gestione dei rifiuti a continuare la battaglia e chiamare la politica a compiere scelte importanti e decisive. Mentre, per quanto riguarda in particolare il Keu, la vicenda a livello giudiziario è già arrivata da mesi all’atto di chiusura delle indagini e sono attese le ulteriori determinazioni della procura. Intanto sia la Cgil, come alcuni Comuni (tra questi anche Pontedera) hanno annunciato la costituzione di parte civile nel procedimento penale che sarà incardinato sull’inchiesta.