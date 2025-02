"Ora abbiamo altri due defibrillatori"

"Orgogliosi", dice il sindaco Alberto Lenzi. Una piccola cerimonia, ma davvero carica di significatui. Perché ora c’è una possibilità in più di salvare delle vite grazie all’impegno di molti e al lavoro dell’associazione Agorà. A Valtriano ci sono due defibrillatori. L’inaugurazione è avvenuta sabato scorso. Solo una manciata di giorni fa, in via Marconi ad Acciaiolo, su un muro attiguo al bar "La nuova Bar..zelletta", fu istallato un moderno defibrillatore per i casi di emergenza. Il territorio continua a dotarsi di questi dispositivi che, in alcuni casi, fanno davvero la differenza e sono fondamentali per salvare le vite. Oltre a quelli di cui sono dotati per legge gli impianti sportivi e le strutture scolastiche, già da tempo a Luciana ne è stato installato uno. Al defibrillatore di Acciaiolo, se ne sono aggiunti altri: a Valtriano, uno a fianco della Farmacia in piazza Primo Maggio, un sceondio alla Polisportiva Cartacci. Sabato scorso, dopo il taglio del nastro, c’è stata nella sede della Croce Rossa la dimostrazione sull’uso del defibrillatore con la proiezione, anche, di un tutorial esplicativo.