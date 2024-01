Opere pubbliche: "Ecco il punto sui cantieri"

Con l’inizio del 2023 il sindaco Thomas D’Addona fa il punto sui lavori. E inizia da Lavoria dove il lavoro è fermo da qualche mese poiché è stato chiuso il contratto con la ditta appaltatrice per una serie di problemi. "Dobbiamo affidare i lavori restanti (finitura asfalto, attraversamenti rialzati e piantumazione alberi) con gara, ma prima di farlo dovevamo collaudare le opere fatte e verificarne la conformità". Per quanto riguarda l’asilo di Lorenzana: "stanno per terminare le verifiche che abbiamo commissionato per valutare la pericolosità della frana sovrastante del 2 novembre – spiega il sindaco –, e già i risultati parziali sono rassicuranti al punto che posso sbilanciarmi ed affermare che, con ogni probabilità, l’asilo potrà essere riaperto in sicurezza. Occorrono ancora 10-15 giorni". Su piazza Battisti a Crespinaera stato annunciato l’inizio dei lavori nel 2023. "Abbiamo chiesto un nulla osta alla sovrintendenza a novembre 2022 ed è arrivato settembre 2023 :– rileva il sindaco –. Nessuna polemica, con loro abbiamo chiarito e si sono mostrati alla fine molto collaborativi, però senza il nulla osta non potevamo appaltare, nonostante l’opera fosse già finanziata l’anno scorso. Abbiamo finalmente appaltato e abbiamo aggiudicato i lavori". Invece sul parcheggio del campo sportivo di Cenaia: "Qui siamo più indietro – ammette il sindaco –. Stiamo per affidare la progettazione ed abbiamo già stanziato le risorse per realizzarlo (300 mila). I lavori inizierano d’estate". Infibne per il parco feste Laura: "Pensavamo di realizzarlo con 600 mila euro ed invece arriveremo a spendere quasi un milione di risorse proprie È proprio per reperire queste risorse aggiuntive che abbiamo dovuto attendere alcuni mesi in più prima di partire".

C. B.