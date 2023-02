Operazioni di restyling energetico sul teatro e sulla casa di riposo

In occasione dela giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il sindaco Giulia Deidda ha fatto il punto del lavoro svolto e in programma sul territorio. "Ci siamo mossi in questi anni per rendere più efficiente e quindi più sostenibile il patrimonio pubblico – dice Deidda – . Le due più grandi operazioni messe in campo sono state l’efficientamento energetico delle nostre scuole medie Banti con un progetto che ha visto la sostituzione di infissi e impianti con l’obiettivo non solo di rendere più vivibile un luogo importante come la scuola, ma anche risparmiare energia e fare economia; la seconda riguarda l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione con la sostituzione energetica di oltre duemila punti luce. Ma non ci siamo fermati qui". "È tutto pronto per l’inizio dei lavori sul nostro teatro comunale, che all’etá di centoventi anni vedrà un completo restyling energetico e sulla Casa di Riposo Meacci che vedrà una nuova copertura del tetto con pannelli fotovoltaici – prosegue –. Ci siamo impegnati in piccoli e grandi progetti spinti dalla consapevolezza che ciascuno può fare tanto per diffondere le buone pratiche e contrastare i cambiamenti climatici".