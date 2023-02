Operazione da oltre 160mila euro per la cura del verde Sotto la lente 180 aree sparse sul territorio comunale

Lavori per oltre 160mila euro per la manutenzione del verde e delle banchine stradali dell’intero Comune di San Miniato. Un operazione divisa in più lotti d’intervento divisi su due zone, nelle quali sono state comprese le aree a verde pubblico da mantenere e gestire. Il territorio di San Miniato conta infatti la presenza di circa 180 aree a verde pubblico, di proprietà comunale, tutte quante utilizzate e frequentate per una superficie complessiva di circa 243mila metri quadrati. Il mantenimento e la gestione di tutte nei periodi primaverili, estivi ed autunnali è contestuale con difficoltà di provvedere a garantire il servizio. Da qui la scelta, per garantire uno standard qualitativo omogeneo e di alto livello, di suddividere il territorio comunale in due aree, ciascuna con il proprio "carico" in modo da poter affrontare e rendere sostenibile gli aspetti operativi manutentivi fatti di più interventi da effettuarsi anche contemporaneamente. L’operazione ammonta a complessivamente a 169mila euro per l’anno 2023, da suddividere per aree (Valdegola e Valdelsa) e per tipologia (banchine stradali). Le operazioni prevederanno per lo più taglio dell’erba e raccolta, eseguito sia con mezzi meccanici che con l’impiego di manodopera, manutenzione delle siepi, dei cespugli e degli arbusti, sistemazione delle banchine delle strade.