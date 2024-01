Operatori museali. Le richieste del sindacato Cub:: "Orari e rotazioni"

In vista del prossimo incontro con l’azienda appaltatrice nella gestione dei musei comunali, Opera Laboratori, ecco le proposte del sindacato Cub. "Partiamo dagli orari: la rotazione su 9 settimane non va bene, va fatta su un mese. Anche le festività lavorative devono essere soggette a rotazione tra il personale - scrive la Cub - le ferie devono essere richieste soprattutto se con mesi di anticipo: in base alle richieste avanzate la ditta avrà tutto il tempo per organizzare i turni". E ancora: "Le condizioni critiche di sicurezza, igienico sanitarie, climatiche e via dicendo di alcune postazioni non sono state minimamente risolte o migliorate e la questione dovrà essere affrontata. Urge poi un approfondimento sul nuovo contratto per capire tutte le voci previste e la loro erogazione, così come la necessità di poter effettuare cambi turno senza il limite spazio temporale o di poterlo fare almeno all’interno di un mese e non di una sola settimana". Per il sindacato, serve "il riconoscimento economico di tutti i quarti d’ora necessari per aperture e chiusure da fare nei tempi richiesti soprattutto in alcuni siti. Questa situazione potrebbe essere affrontata in due modi: corrispondere lo straordinario o prevedere una diversa turnazione. Va poi stabilito un orario idoneo di chiusura dei bookshop, estendere il part time orizzontale anche ai primi due stagionali, entrati nello stesso periodo degli ex verticali 2016/2018, trasformare in full time a partire dall’ordine di anzianità, per i lavoratori che lo richiedono".