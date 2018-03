Casciana Terme Lari, 30 marzo 2018 - Un giovane muratore, titolare di una ditta individuale, è rimasto ferito in un edificio che stava ristrutturando nella campagna di Casciana Alta, nel comune di Casciana Terme Lari. L’uomo, secondo quanto riferito dai soccorritori e dai carabinieri intervenuti per i rilievi, è stato sommerso dai mattoni e dai detriti caduti da una volta. E’ stato lo stesso artigiano a richiedere l’intervento dei soccorsi telefonando al 118. Sul posto sono andati i volontari soccorritori della Misericordia di Lari che hanno medicato il muratore e ne hanno stabilizzato le condizioni cliniche. Da Casciana Alta l’uomo è stato trasportato in ambulanza fino al campo sportivo di Lari dove nel frattempo era atterrata l’eliambulanza Pegaso.

Con l’elicottero dell’emergenza-urgenza toscana, il muratore è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa. Dagli accertamenti effettuati, sia radiografici che diagnostici, e dalle visite dei sanitari è emerso che l’uomo non ha riportato traumi gravi. Nonostante questo, i sanitari hanno deciso di ricoverarlo in osservazione almeno fino a oggi per scongiurare eventuali complicazioni o traumi che possono emergere anche ad alcune ore di distanza dall’incidente. Il muratore è sempre rimasto cosciente e vigile, anche se dolorante. I mattoni caduti dalla volta hanno colpito il muratore alla testa e all’addome.

I carabinieri della stazione di Casciana Terme hanno effettuato i rilievi del caso, ma per accertare le cause del crollo sarà necessario l’intervento di un perito che certifichi il motivo per cui la volta è venuta giù mentre l’uomo stava lavorando. Se c’è stata negligenza da parte dell’operaio ferito, oppure se si è trattato di un evento casuale o comunque non riconducibile all’intervento del muratore. Altri sopralluoghi saranno effettuati anche dai tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest.