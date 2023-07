Onori alla Liberazione di San Miniato: Presente anche il Console USA

"Il mese di luglio è un mese fondamentale per la storia recente del nostro Comune - ha dichiarato il sindaco Simone Giglioli -. Si ricordano i giorni dell’occupazione nazifascista, delle violenze atroci, delle tragedie laceranti", ha detto il sindaco Simone Giglioli alla cerimonia. in collaborazione con l’Anpi, per celebrare la liberazione di San Miniato, del 24 luglio 1944. Una cerimonia commossa e sentita quella che si è svolta alla Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire, dove è stata deposta una corona di alloro alla pietra monumentale in memoria delle vittime della battaglia di Calenzano. Poi al Mume si è svolto un incontro aperto alla cittadinanza, al quale erano presenti la Console Generale Usa Ragini Gupta, all’ultimo incarico in Italia prima del suo trasferimento in Giordania, e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Presente anche Giorgio Morelli, uno degli ultimi testimoni dei terribili giorni. "La libertà, l’uguaglianza, la democrazia sono valori frutto di quelle lotte e di quel sangue", ha detto Mazzeo.