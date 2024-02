Onori agli internati militari e civili. Una targa ne ferma la memoria

Ora c’è una lapide commemorativa in marmo installata sulla parete laterale della scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola a rendere omaggio ai 14 militari e ai 4 civili sanminiatesi internati che, dopo l’8 settembre 1943, furono vittime di deportazioni e rastrellamenti da parte di nazisti e fascisti. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Simone Giglioli, anche l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco, il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, promotore dell’iniziativa, don Federico Cifelli parroco di Ponte a Egola, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche locali, l’Aned, l’Anpi, i rappresentanti delle forze dell’ordine, alcuni familiari degli internati, insieme ad alcune classi della scuola secondaria di primo grado. "L’amministrazione ha realizzato questa lapide come documento di memoria e riflessione, per far conoscere un pezzo di storia che riguarda la nostra città e i nostri cittadini - dichiarano il sindaco Giglioli e il consigliere Fiaschi -. Vogliamo ricordare alle giovani generazioni ciò che hanno rappresentato le deportazioni ed i rastrellamenti".