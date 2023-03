Omicidio stradale di Raghi Cioni, il caso davanti la Corte d’appello

Il caso della morte di raghi Cioni arriverà in corte d’appello di Firenze (udienza in attesa di fissazione). La difesa degli imputati, si apprende, ha impugnato la sentenza di primno grado. Il giudice del tribunale di Pisa Susanna Messina, nel luglio scorso aveva condannato a 4 anni di reclusione Alessandro Piazzesi, 46 anni di San Miniato, accusato di omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso dovuta alla fuga, e simulazione di reato. Lo stesso giudice aveva condannato a 2 anni di reclusione Mauro Piazzesi, 71 anni, accusato di simulazione di reato. Raghi (nella foto) perse la vita a 30 anni, il 15 dicembre 2016, quando venne centrato nel tardo pomeriggio da un autocarro mentre percorreva in bici la via Maremmana. Un caso sul quale le indagini dei carabinieri si mossero rapide fino a riuscire a trovare riferimenti indiziari sul mezzo "pirata" e identificandolo in quello dei Piazzesi. La difesa degli imputati aveva chiesto l’assoluzione.

C. B.