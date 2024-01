Omicidio Novak. Verso l’appello bis

Per i prossimi giorni sono attese le motivazioni della Cassazione che rimanda davanti alla corte d’appello Francesco Lupino. Gli ermellini hanno rinviato ad una nuova valutazione l’aggravante dei futili motivi. Per il tatuatore di Corte Nardi reo confesso di Khrystyna Novak c’è un’altra chance. In primo grado Lupino venne condannato a 29 anni di carcere. Nel processo d’appello poi la pena è diminuita di cinque anni. Lupino – secondo le indagini della Squadra Mobile di Pisa – uccise la ragazza con colpo alla testa con la Tanfoglio quando la Novak lo minacciò di raccontare tutto. Del resto lei sapeva tutto. Era stata lei a spingere il fidanzato Airam Gonzales ad interrompere i traffici illeciti che aveva messo in piedi con Lupino.

Sapeva anche che Lupino faceva uso di droga, e sapeva che era stato lui ad incastrare Airam con una soffiata alla polizia. Era rimasta sola in casa. Il tatuatore disse che quando andò a trovare la ragazza lei lo minacciò che lo avrebbe denunciato. In realtà non sappiamo cosa si dissero, e se davvero si dissero qualcosa. E’ certo che la mise a tacere per sempre, e si disfece del corpo. Trasformandola in un fantasma che fu cercato per settimane. La ragazza, però, era morta. Fu Lupino stesso a raccontare di averla uccisa al pm Egidio Celano e alla Squadra Mobile di Pisa, dopo tre mesi di carcere. L’avvocato Bertei, difensore di Lupino, attende le motivazioni con cui la Cassazione rinvia in appello (udienza da fissare), disponendo gli elementi su cui dovrà concentrarsi il nuovo processo. Per la difesa l’obiettivo – si apprende – è far cadere l’aggravante e diminuire ancora l’apparato sanzionatorio.

Carlo Baroni