Omicidio, estradato il “mandante“. Ad aprile si aprirà il processo

L’accusato di essere il mandante dell’omicidio di Sasso Pisano è stato estradato in Italia, secondo quanto riporta la stampa albanese. Per lui e per altri quattro soggetti il prossimo aprile di aprirà il processo davanti alla corte d’assiste. Si tratta di Deliu Shkelzen, alias Shkëlzen Keqi. Sarebbe stato lui, per l’accusa, a promuovere l’azione per uccidere Elson Kalaveri che morì dopo una scarica di 16 colpi il 18 agosto del 2022. Secondo gli inquirenti Keqi volle vendicare la morte del fratello ferito nel 2014 in Albania, durante una lite con Kalaveri, e poi deceduto nel 2019. La stampa albanese ricostruire il fatto: " Elson Kalaveri sparò al suo vicino Genti Keqi all’interno dei locali della stazione di polizia di Mamurras – si legge –.. A quel tempo, Kalaveri dichiarò di aver fatto tutto per legittima difesa". Per l’omicidio di Sasso Pisano c’è un solo imputato della zona: Qoli Shkelqim, 40 anni, di Castelnuovo (assistito dagli avvocati Michele Cipriani e Gabriele Terranova), ritenuto essere il basista del gruppo di fuoco che, per l’accusa, avrebbe intrattenuto rapporti sia con il mandante sia con gli esecutori, e avrebbe condotto il kalaveri a Sasso Pisano per consentire la sua uccisione. Secondo le indagini – coordinate dal pm Ghiancarlo Dominijanni – Valentino Tarallo e Giovanni Capone – entrambi di Napoli – sono ritenuti essere gli esecutori del delitto, i sicari, quelli che si trovavano a bordo della macchina scura dalla quale furono esplosi i colpi contro la vittima, utilizzando due armi di calibro diverso.

C’è un quinto soggetto a processo. Si tratta di Ivan Tolomello che, per l’accusa, avrebbe avuto il compito di coadiuvare i sicari ingaggiati dal mandante sia nella fase preparatoria che dopo, nella fuga, per rientrare in Campania. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri Kalaveri era condannato a morte, verosimilmente dal 2019, anno della morte del fratello di colui che è ritenuto il mandante. Perché così impone il ‘Kanun’, il codice di diritto consuetudinario albanese – l’obbligo di vendicare l’uccisione di consanguinei – da cui ha preso il nome la stessa inchiesta di militari dell’Arma e procura per ricostruire il delitto.

Carlo Baroni