Omicidio, catturata la latitante. Scovata la italobrasiliana ricercata in tutto il mondo

VOLTERRAUna donna, condannata e ricercata in tutto il mondo per omicidio, viene scovata in un’abitazione di Volterra a seguito di una capillare indagine della polizia. La squadra mobile di Ancona ha localizzato e consentito la cattura a Volterra di una donna italo-brasiliana di 49 anni, ricercata in ambito internazionale poiché condannata in quanto mandante di un omicidio commesso in Brasile nel 2005. L’operazione, coordinata dal servizio centrale operativo e dall’Interpol, è stata eseguita dopo complesse e articolate attività investigative: la donna avrebbe avuto in passato la residenza anche ad Ancona e questo elemento, dopo il mandato di arresto, ha portato gli agenti della Questura dorica a seguire le sue tracce e ad individuarla.

La donna, fa sapere la Questura di Ancona, ritenuta persona pericolosa ed aggressiva, è stata condannata in Brasile, in via definitiva, per aver commissionato l’omicidio dell’ex compagno, scaturito a seguito dell’ennesima separazione. Invero, all’epoca dei fatti, la ricercata avrebbe ingaggiato dei sicari che, dopo aver individuato l’ex compagno, l’avrebbero attinto con diversi colpi di pistola, causandone la morte. Le indagini, avviate a seguito dell’emissione del mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali verso il Brasile, hanno permesso di raccogliere elementi fondamentali per la localizzazione della ricercata in un’abitazione di Volterra. Le informazioni raccolte sono state condivise con la squadra mobile di Pisa, consentendo di rintracciare la donna e dando seguito al provvedimento di cattura internazionale. "L’esecuzione del provvedimento internazionale - sottolinea la Questura - rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità transnazionale e testimonia l’efficacia della cooperazione internazionale tra le forze di polizia".