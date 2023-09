"Omicidio a Castelnuovo: le strade del paese pattugliate dai killer"

Il giorno dell’omicidio, è stato ricostruito, la vittima arriva a Sasso Pisano verso le 17 e si sofferma a scambiare qualche parola con il basista, per poi dirigersi verso un bar. Dopo circa 50 minuti giunge a Sasso Pisano, la vettura utilizzata per l’agguato (Lancia Y) - con due individui all’interno vestiti di scuro – e dopo circa mezz’ora, con una seconda autovettura (Fiat 500) a brevissima distanza, fa ingresso nell’abitato di Sasso Pisano: nella prima c’ è solo il conducente, nella seconda oltre al guidatore, anche il passeggero.

L’ingresso in paese è stato definito un “pattugliamento” della zona da parte dei due veicoli, con numerosi passaggi e scambi ripetuti di occupanti. All’uscita della vittima e del basista dal bar, viene rilevato il transito della Fiat proveniente dal centro abitato di Sasso Pisano, con il solo conducente, che si allontana dalla frazione per poi ricongiungersi, dopo l’agguato, sulla via del ritorno in area campana. Nel frattempo, la Lancia Y viene rilevata mentre va verso la via Cavour di Sasso Pisano e torna indietro con due persone a bordo e si va a posizionare sul luogo dell’agguato, dove la vittima giunge a bordo di una Mercedes con un’altra persona e viene raggiunta da più colpi di arma da fuoco calibro 9x21 mm e 45 Acp. La Mercedes viene ripresa dalle telecamere dell’ufficio postale, mentre tenta una fuga a retromarcia, seguita, dopo 26 secondi, dalla Lancia il cui conducente è palesemente armato di pistola.

Dopo la fuga, la Lancia Y e la Fiat 500 vengono riprese una prima volta, in transito veloce, dalle telecamere di di Monterotondo, ed una seconda volta, lungo il tragitto per Napoli, nell’area di servizio “Casilina Ovest”, dove i veicoli si riuniscono e mentre la Fiat riprende la marcia, uno degli indagati ferma la Lancia per rifornirla. Infine, le due auto imboccano l’uscita per Villa Literno, dove risulta dimorare il mandante quando si trova in Italia.

Carlo Baroni