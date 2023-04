Omaggio ad Andrea Lanini Conservatorio gremito per il diploma ad honorem

di Giuseppe Pino

Il Conservatorio Mascagni di Livorno ha reso omaggio ad Andrea Lanini, il musicista pontederese morto prematuramente in un incidente stradale lo scorso 8 marzo. All’interno dell’auditorium Cesare Chiti, molto affollato per l’occasione, il direttore del conservatorio Federico Rovini ha consegnato giovedì sera alla fidanzata Vanessa e al fratello Alessandro il diploma accademico ad honorem in batteria e percussioni jazz. Andrea Lanini era ormai ad un passo dal conseguire l’ennesimo traguardo della sua carriera scolastica e professionale nel corso guidato dal maestro Francesco Petreni, diploma che avrebbe seguito la laurea triennale in Cinema Musica e Teatro all’università di Pisa, la laurea magistrale in Teorie della comunicazione all’Università di Firenze e il diploma in chitarra al conservatorio Nicolini di Piacenza.

Un solo esame lo separava dall’obiettivo finale. La consegna del diploma ad honorem, il primo caso nella lunga storia del conservatorio livornese, sottolinea ancora una volta quanto Lanini fosse amato e apprezzato tanto nell’ambiente della musica, tanto nella vita di tutti i giorni. Impegnato nell’insegnamento con l’Accademia Musicale di Pontedera, la scuola di musica Nuovi Suoni di Livorno, l’associazione Toscana Musica di Ponte a Egola, la Music Academy e la scuola di musica Bonamici di Pisa, ma anche nella pratica musicale con la partecipazione ad alcuni gruppi jazz e nella filarmonica Volere e Potere di Pontedera. La commissione speciale che ha tributato il riconoscimento era formata dal direttore Federico Rovini e dai docenti Francesco Petreni, Mauro Grossi, Andrea Pellegrini e Piero Bittolo Bon. Tutto si è svolto alla presenza del presidente del conservatorio Emanuele Rossi, di amici, parenti, allievi e colleghi di Andrea. Momenti emozionanti durante l’omaggio musicale del pianista Federico Monzani in duo con Eleonora Visinoni in Body and soul e con You must believe in spring eseguita da Mauro Grossi, Vittorio Fioravanti e Francesco Petreni. Parole di affetto per Lanini sono arrivate da Nuccio D’Angelo, docente di chitarra, e da Maurizio Baglini, pianista di fama internazionale. "Un ponte fra classica e jazz – ha detto Baglini sottolineando la preparazione di Andrea – una cosa preziosa sulla quale speriamo di iniziare a lavorare al Mascagni nel ricordo di Andrea".