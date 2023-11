Omaggio a Mario Giustarini. Una strada per ricordarlo

Nella storia recente della città, è stato il Sindaco per antonomasia, l’inquilino di Palazzo dei Priori dal 1946 al 1980. Un sindaco che ha contraddistinto la storia della città e ora la comunità gli renderà omaggio con l’intitolazione di una strada, un viale in località Pratini. Il 18 novembre si terrà un momento di ricordo del ruolo e della figura di Mario Giustarini, artigiano, partigiano e storico sindaco.

L’evento avrà inizio alle 10 a Palazzo dei Priori. Dopo l’introduzione del critico letterario Daniele Luti, interverranno Giacomo Santi, sindaco di Volterra, Ascanio Bernardeschi, presidente Anpi sezione Volterra, Giovanni Brunale, ex sindaco di Volterra e parlamentare, Ivo Gabellieri, altro ex primo cittadino del colle etrusco, Roberto Pepi, presidente della Fondazione Crv, Piero Fiumi, ex consigliere comunale e Paolo Fontanelli, ex sindaco di Pisa e parlamentare. A ricordare Giustarini sarà poi Riccardo Di Donato, docente e studioso dell’università di Pisa.

Alle 11.30 è fissata la cerimonia di intitolazione di viale Mario Giustarini. Militante della Federazione giovanile socialista dall’età di 16 anni, nel 1921 aderì al Partito Comunista. Fu attivo antifascista e dopo l’8 settembre 1943 Giustarini fu tra gli organizzatori della Resistenza armata in provincia. Sindaco della sua città natale dopo la Liberazione (ha continuato ad amministrare Volterra anche quando fu eletto senatore dal 1953 al 1958), dopo il 1980 tornò nella sua bottega di alabastraio. Un anno dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2002, fu dedicato a lui un libro curato da Riccardo Di Donato con la prefazione di Massimo D’Alema.

"Sono sodisfatto che questa amministrazione dedichi una giornata e un viale alla memoria all’ex sindaco Giustarini - dice il sindaco Santi - una figura politica importante che ha lasciato un’impronta significativa nella storia della nostra città". Per l’assessore Dario Danti, "Questa iniziativa è un grande omaggio di tutta la città a una persona straordinaria. Un partigiano che ha combattuto per la libertà, un comunista che voleva cambiare il mondo, un sindaco che ha reso Volterra una città punto di riferimento per politiche innovazione e di grande visione. La giornata è rivolta alle giovani generazioni perché possano trovare senso profondo nelle loro radici storiche e culturali". E poi le parole di Lorenzo Lazzerini, consigliere comunale di maggioranza: "L’inaugurazione ai Pratini in memoria di Mario Giustarini è un gesto che vuole da una parte ricordare una figura storica per Volterra, dall’altra parte è un gesto simbolico che va nella scia di un impegno costante che questa amministrazione ha deciso di mettere in pratica sulle politiche della memoria e della resistenza. Un impegno che ci eravamo presi con una mozione su richiesta fatta dalla sezione Anpi".

I.P.