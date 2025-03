Oltre due mesi di lavori di Acque Spa. Cambia la viabilità nella zona del lungarno

Cambia la viabilità per oltre due mesi a San Romano nella zona del ponte sull’Arno con Castelfranco. Nello specifico in lungarno Pacinotti, via Caduti nei Lager e via della Fornace. Si tratta di un intervento di Acque Spa nelle condotte di via della Fornace e lungarno Pacinotti. Per questo motivo il "comando della polizia municipale di Montopoli" ha emesso un’ordinanza che prevede "dalle 8 del 6 marzo fino alle 18 del 9 maggio e, comunque fino a fine lavori, l’istituzione del senso unico alternato con movieri o impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel tratto interessato dai lavori in via Lungarno Pacinotti dall’incrocio con via Caduti nei Lager all’intersezione con via della Fornace e in via della Fornace dall’incrocio con Lungarno Pacinotti al civico 5".