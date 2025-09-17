Oltre Banksy C’è il rapper Frankie hi-nrg mc

PONTEDERAArte, musica, pensiero critico. Domani pomeriggio, alle ore 18, arriva al Palp il rapper Frankie hi-nrg mc. Alle ore 18 le sale del Palp, che fino al 9 novembre ospitano la mostra Banksy & Friends, saranno aperte al pubblico. Chiunque potrà incontrare Frankie hi-ngr mc per un dialogo aperto su arte e musica con il curatore della mostra Piernicola Maria di Iorio a fare da padrone di casa. Un’ospitata resa possibile dal supporto di Londinese e che poi, dalle 19.30 alle 21.30 circa vedrà Frankie hi-ngr mc esibirsi in un dj-set negli spazi del Mandarino Cafè Bistrot.

"Per noi è un grande privilegio averlo qua – dice Carlo Alberto Arzelà della Fondazione per la Cultura Pontedera – c’è una stretta correlazione sia con gli anni d’oro del rapper che con quelli di molti artisti presenti in mostra e poi il suo rap e hip hop si lega bene a tante delle opere che sono qua. Peraltro il Palp ospiterà il primo open day dedicato agli insegnanti, come nelle grandi città. Un modo per coinvolgere direttamente chi poi dovrà stimolare gli studenti. Durante l’estate abbiamo infatti studiato percorsi ad hoc per i vari tipi di scolaresche. In più, la mostra ora è fruibile anche in inglese, un modo per accogliere i tanti turisti stranieri che in questi mesi hanno fatto visita al Palp". Soddisfatto dell’evento anche Federico Nocchi, presidente della Fondazione Cultura.

"L’intenzione – spiega Nocchi – è stata quella di trovare una sinergia tra chi ha sostenuto la mostra, i contenuti della stessa mostra e poi il desiderio di fare un regalino alla città con un artista di calibro nazionale e non solo". Il Palp resterà poi aperto fino alle ore 23. "Stiamo provando a fare del Palp un laboratorio non solo di esperienze ma anche un modo ulteriore di aprirsi alla città e al territorio – dice Francesco Mori, assessore alla cultura di Pontedera –. Ci abbiamo provato questa estate incontrando la curiosità e l’interesse anche di turisti che passano dal Museo Piaggio e che transitano da Pisa verso Firenze. È vero cambio di passo".

l.b.