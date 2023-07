Oltre 200 firme della UilP per una sanità migliore

Oltre 200 firme raccolte dal sindacato Uil Pensionati per sensibilizzare la dirigenza dell’Asl sul problema dei tempi di attesa per le visite (anche quelle per l’invalidità civile). Al gazebo della UilP, tra gli altri, si è presentato anche il vicesindaco di Pontedera, Alessandro Puccinelli, che ha sottoscritto il documento del sindacato. "Continueremo questa iniziativa – dice il segretario della UilP di Pisa e provincia Marcello Casati – nei vari territori e anche davanti ai cancelli delle fabbriche. Ma le affermazioni di tante persone che si sono fermate al gazebo in piazza Curattone a Pontedera mi hanno fatto riflettere. In tanti mi hanno detto ’Non firmo, tanto sono tutti uguali e anche il sindacaro non è più quello di una volta’. Non sono un nostalgico e so bene che i tempi sono cambiati. Ma queste frasi mi hanno fatto riflettere. Anche dal sindacato bisogna stare più tra la gente, alzarsi dalla scrivania e andare per strada, a incontrarla".

g.n.