Oltre 200 alberi e 1.500 metri di pista ciclabile

SANTA CROCE

Oltre 200 nuovi alberi, una pista ciclabile ad anello lunga quasi 1 chilometro e mezzo "per ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell’aria e favorire la mobilità dolce". La realizzazione dell’intervento è stata possibile grazie alla fusione di due progetti, uno riguardante l’abbattimento delle emissioni climalteranti finanziato dalla Regione Toscana – con la realizzazione di un vero e proprio polmone verde nella zona industriale, in via delle Querce Rosse – l’altro la realizzazione di un’infrastruttura ciclabile finanziata con risorse proprie dell’ente. "L’importo complessivo dei lavori è di circa 450mila euro – le parole della sindaca Giulia Deidda che ieri mattina ha presentato l’opera con le assessore Elisa Bertelli e Nada Braccini e l’assessore Simone Coltelli – di cui circa 120mila finanziati dalla Regione Toscana. La forestazione urbana ha riguardato anche via della Pesa e alcune piazze, tra cui il parcheggio dello stadio Masini, dove l’asfalto è stato sostituito con aiuole e alberi. "La stima dei benefici in termini ambientali di questo progetto sono importanti – commenta ancora Deidda – Nel 2051 saranno 155 tonnelate di co2, 248 chili di azoto e 15 chili di pm10 risparmiato all’atmosfera. E’ un progetto in cui io e tutta la mia giunta abbiamo creduto fin da subito e questo risultato ci rende davvero orgogliosi". La pista ciclabile, a doppio senso, si snoda dall’Arno per il parco Bambini di Beslam, via Copernico, viale Di Vittorio e via Manzi. "I lavori sulla rete ciclabile sono per incentivare l’uso della bicicletta – conclude Deidda – Il progetto ha messo in campo ingenti risorse che dimostrano quanto questa Amministrazione Comunale stia investendo in quello che a nostro avviso è un vero e proprio cambiamento culturale necessario".