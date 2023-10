Olio, ma quanto mi costi. Annata non abbondante. Aumenti anche del 30%

di Carlo Baroni

VALDERA

Anche se non sarà, alla fine, un’annata nera sarà comunque una stagione dai toni grigi molto accesi. Anche al livello nazionale si parla di picchiata all’ingiù per la produzione dell’olio d’oliva. Tra resa scarsa, siccità, bombe d’acqua e parassiti sempre in agguato. E quindi una riduzione drastica, che oscillerà tra il 25 per cento e il 50. Perdite a macchia di leopardo, in tutto il Paese anche diversificate sui territori. Ci sono zone del Pisano dove le cose non vanno poi così male ed altre, anche in Valdera o nel sanminiatese, dove invece i problemi non mancano e l’olio non sarà abboandante. Ci sono anche le prime previsioni sui prezzi, anche quelli che potranno cambiare per zone. Secondo le stime, un litro di olio toscano si potrà trovare in vendita intorno ai 15-16 euro. Un aumento dei costi intorno al 38 per cento, tra energia e raccolta scarsa (meno olive ci sono sugli alberi più si spende per prenderle), ovviamente influisce.

Ma nel mondo agricolo si guarda anche ad un ’altra questione: una quantità ridotta di olive si traduce in un aumento dei costi e in un rischio per la competitività internazionale del prodotto. Con il conseguente rischio chel’olio venga sostituito con altri prodotti, di qualità inferiore ma anche molto meno cari. Il clima, sia quello primaverile, che la conseguiente estate prolungata, hanno avuto i suoi effetti, sulle piante. Nei giorn sciorsi Stefano Berti (Cia Etruria) aveva speigato: "C’è chi ha ritardato la raccolta in attesa della pioggia per far prendere un po’ più di consistenza alle olive. Del resto siamo arrivati ad ottobre con temperature da tuffi al mare, e questa non è stata certamente stagione ideale per il settore. Inoltre le olivete sono passate dentro un’estate dove si acqua ne è evaporata tanta: ci sono zone dove le olive erano composte solo dal nocciolo ricoperto dal una pellicola sottilissima, e questo aspetto non solo influisce sulla resa, ma anche sulla qualità".

Sono andate meglio le produzioni intensive, di cui ci sono alcune prima esperienze del Pisano. Meno bene alcune zone della Valdera e anche nel Comune di San MIniato, una terra dove l’agricoltura ha un’ottima tradizione olivicola. I primi test sulla qualità, comunque, parlano di olio eccellente. Sulle quantità, appunto, ci sono valutazioni discondanti perchè il meto pazzo non ha avuto gli stessi effetti sui territori. Che non sarà comolessivamebnte un’annata di grande abbaondanza è già chiaro. E ce lo raccontano anche i consumatori stessi che, nel rivolgersi allì’azienda agricola di fiducia, spesso – si apprende – hanno torvato la risposta: "vediamo come vanno alla fine le cose e che quantità riusciamo a mettere dissponinile sul mercato". Di certo, con un aumento di prezzo rispetto allo scorso anno.