Olimpiadi giovanili di vela. Grande sfida in Brasile. Una sanminiatese nel team

C’è anche una sanminiatese a rappresentare l’Italia a Búzios, in Brasile, dove sono in corso gli Youth Sailing World Championships (olimpiadi giovanili della vela). E’ Elena Sofia Urti, 17 anni, giovane regina del mare e del vento, che rappresenta il nostro Paese nella classe velica 420. La compagine italiana è accompagnata da Alessandra Sensini (vicepresidente Coni) Francesco Ettore (presidente della Federazione Italiana Vela) e i tecnici federali.

Un’altra tappa importante, questa, per Elena Sofia che corona anni di impegno agonistico, prima con la classe optimist riservata ai più giovani che l’ha portata a regate in Italia e all’estero e poi, giovanissima, sulla classe 420 che rappresenta il “doppio” per eccellenza sul quale si formano i velisti di ogni disciplina.

Elena Sofia fa parte dei 15 azzurrini in gara al Mundialito della vela che rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti più seguiti e sentiti del settore: Buzios, a poco più di cento chilometri da Rio, è una località amata dal mondo velico per aver ospitato importanti regate nella sua splendida baia naturale con venti termici robusti. Lì, tra alberi, corde e vele, in questi giorni c’è l’entusiasmo di oltre 400 atleti teenager provenienti dalle 50 nazioni in gara. Nei giorni scorsi c’è stata una bellissima cerimonia di apertura, le gare sono in corso e in palio ci sono i titoli mondiali giovanili di 11 discipline.

E non bisogna dimenticare che l’Italia è uno dei paesi leader mondiali nel panorama della vela giovanile. Elena Sofia Urti, in carriera, ha già collezionato importanti vittorie e piazzamenti significativi. Ricordiamo, ad esempio, l’estate scorsa quando con la velista Emma Maltese, lucchese, ha raggiunto il 14esimo posto assoluto ed il quarto posto femminile ai campionati europei a Gdynia, mentre le due atlete hanno raggiunto il 14esimo posto al campionato del mondo femminile ad Alicante. "Mi sono appassionata per caso alla vela, all’età di 7 anni mentre mi trovavo al mare a Castiglioncello e da allora non l’ho più abbandonata – aveva raccontato qualche tempo a La Nazione la giovanissima campionessa di San Miniato –. Amo il mare e l’ho sempre amato, il mare mi rende libera e felice". Ora questa grande esperienza in Brasile. Importante per lei. Ma orgoglio anche per la città.

Carlo Baroni