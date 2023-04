"Ok i lavori alla variante Ma serve il parcheggio"

"Fra rattoppi e chiusure durate molti anni, forse a settembre 2023 inizieranno i lavori di sistemazione della variante di Lari". E’ il commento dei Comunisti per Casciana Terme Lari che fa seguito all’annuncio del Comune di porre finalemente rimedio alla strada che da anni è danneggiata da una vasta frana ai piedi del paese del celebre castello. "Pare che il progetto preveda pali di tenuta molto più profondi rispetto a quelli utilizzati in passato, in grado di tenere ferma la frana e garantire anche la sicurezza a monte delle abitazioni – spiega il gruppo – Se i lavori inizieranno davvero è anche merito delle pressioni che noi, in vario modo abbiamo messo in campo, ma la cosa ci lascia comunque un po’ di amaro in bocca, perché dalle notizie che abbiamo, pare certo che il progetto non preveda nessuna aria parcheggio, ampiamente richiesto dalla popolazione. Anche un bambino sà che per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, un’area parcheggio per auto e autobus è fondamentale.

Visto i notevoli soldi spesi per la progettazione e quelli che saranno spesi per l’esecuzione dei lavori si poteva fare di più, limitarsi solo alla messa in sicurezza della frana senza pensare al futuro del paese e del territorio non ci pare il massimo".