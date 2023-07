Odissea carta d’identità Castelfranco tempi lunghi

COMPRENSORIO

Quanto tempo occorre per fare la carta di identità elettronica? Confessiamo che quando fu presentata, a livello nazionale e anche dai Comuni della zona del Cuoio (parliamo ormai del 2016-2017) pensavamo che fosse una di quelle novità che facilitavano la smaterializzazione dei documenti, con notevole risparmio di carta e risorse, e anche di tempi. Non è così. Non ovunque. Ma già l’attesa di sei giorni, questa sì uguale per tutti i Comuni, di attesa che venga spedita a casa dal miistero, certamente non scorcia i tempi.

Nella zona del Cuoio il Comune con la più lunga attesa è Castelfranco dove occorrono circa venticinque giorni per prendere l’appuntamento all’ufficio anagrafe per presentare la documentazione e tutto il necessario per eseguire la carta di identità elettonica. Ai venticinque giorni ne vanno aggiunti altri sei, ovviamente lavorativi, perché il documento diventi effettivamente utilizzabile dal richiedente. Tempi decisamente lunghi. "I motivi sono sostanzialmente due – dice il sindaco Gabriele Toti – Il fatto che abbiamo una sola macchina che rileva le impronte digitali negli uffici di Castelfranco e una negli uffici di Orentano e, l’altro, che l’ufficio anagrafe è sotto organico. Manca una persona. La sede di Orentano è aperta due soli giorni a settimana e da settembre riusciremo ad aprirla un terzo giorno. Per diminuire i tempi di attesa acquisteremo un secondo macchinario a Castelfranco e questo sicuramente faciliterà la situazione. Vorrei anche dire che la validità di dieci anni dovrebbe facilitare i cittadini, nel senso che possono prestare attenzione al documento e rinnovarlo nei sei mesi antecedenti la scadenza come prevede la normativa".

Tempi quasi immediati a Santa Croce. Le prenotazioni vengono date nel giro di un paio di giorni. "Per l’estate – spiega la responsabile dell’ufficio anagrafe Gabriella Ricci – è sufficiente fare un pochino di informazione per ricordare la scadenza. E, poi, la validità del documento è di dieci anni dura dieci anni...". A San Miniato "in in due settimane la carta d’identità si fa, poi occorrono i sei giorni perché arrivi a casa dal ministero, insomma, meno di un mese".

g.n.