Occupati i garage del Palazzo rosa Operazione interforze per liberarli

di Gabriele Nuti

Lo scantinato del palazzo rosa di via Rospicciano era occupato da sei senzatetto. Tre clandestini e due con regolare permesso di soggiorno. Ieri mattina intorno alle 8 i locali sono stati liberati con un’operazione congiunta che ha visto impegnati polizia, polizia municipale e carabinieri. E’ stata scoperta una situazione di illegalità e degrado sconcertante. I sei sono stati trovati a dormire in mezzo a escrementi e rifiuti di ogni genere. Un degrado impressionante e sconvolgente, conseguenza delle scelte dei sei – tutti molto giovani, tra i 20 e i 25 anni, e di origine marocchina – che evidentemente non hanno trovato riparo da altre parti. Non c’entrano niente la gestione e l’arcinota situazione del palazzo di via Rospicciano. Semmai questa è nuova illegalità che va a sommarsi all’altra illegalità per la quale, pare, sono in fase di organizzazioni anche altri interventi che potrebbero favorire una soluzione del problema.

In via Rospicciano e in altre zone della cittadina sono intervenuti, ieri mattina intorno alle 8, gli agenti del commissariato di polizia di Pontedera e dell’ufficio immigrazione della questura di Pisa, militari della stazione dei carabinieri di Ponsacco e agenti della polizia municipale ponsacchina. "Si è trattato di un servizio straordinario di controllo diretto al contrasto dell’immigrazione clandestina in Ponsacco – le parole del vicequestore Luigi Fezza che ha coordinato l’operazione – Sono stati fermate e identificate alcune persone, di nazionalità marocchina, che dormivano in case o strutture abbandonate in città, in particolare nei locali adibiti a garage dello stabile di via Rospicciano. Tre giovani di età compresa tra i 20 e 25 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono stati sgomberati, mentre altri tre, tutti clandestini, sono stati espulsi dal territorio nazionale con ordine del Questore".

Il blitz si è concluso con l’intervento di alcuni operai che hanno murato gli accessi al garage sotterraneo del palazzo di via Rospicciano "per impedire l’accesso all’area dichiarata inagibile e in pessime condizioni igieniche". Per ripristinare le condizioni igieniche tali da evitare il diffondersi di situazioni di pericolo per l’intera area, dovrà essere organizzata una pulizia straordinaria con disinfestazione di tutto il sotterraneo.