Occhi sul bosco dei pusher "Abbiamo segnalato le targhe degli acquirenti"

di Carlo Baroni

L’attenzione è altissima. da parte delle forze dell’ordine, in primis. Ma anche dei cittadini. l Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie fa opera di sensibilizzazione della comunità sulla piaga del bosco della droga, che ha portato nella zona criminalità e senso di profonda insicurezza. Un impegno, quello dei volontari guidati dal presidente Marco Nicoletta, che prende tante iniziative. Anche quella di tenere gli occhi aperti sull’area e collaborare con le forze dell’ordine.

Lo annuncia il comitato stesso sui social: "Sono quasi 180 giorni che è nato questo comitato – si legge –. Nel frattempo abbiamo segnalato oltre 150 vetture alle autorità competenti". Ma chi sono questi personaggi? Chi c’è al volande di queste macchine? "Sono acquirenti che comprano dai pusher alle Cerbaie". Alcune foto, con la targa ovviamente oscurata, il comitato le ha postate. "La nostra – dicono – è una lotta allo allo spaccio, vogliamo il parco libero dalla droga". Intanto prosegue la fase organizzativa delle manifestazioni per sensibilizzare ancora la gente. Nelle settimane scorse il sit in è stato a Galleno. Le prossime tappe saranno Staffoli e Castelfranco, altre zone interessate a Le Cerbaie dove, negli ultimi mesi, ci sono state anche aggressioni ai cittadini.

L’ultima pochi giorni fa, quando un pusher ha scaraventato un legno contro un’auto: il 77enne alla guida è rimasto ferito. Nel settembre dello scorso anno una ragazza è stata fermata da tre soggetti stranieri usciti dal bosco che cercarono di palpeggiarla. Tra gli aggrediti anche il presidente del comitato Nicoletta, sempre da soggetti stranieri "infastiditi" degli occhi dei cittadini puntati sull’attività del bosco. Intanto prosegue il pressing delle forze dell’ordine su tutta l’area: negli ultimi giorni ci sono stati blitz a ripetizione dei carabinieri. Gli ultimi controlli hanno portato all’arresto di pusher sul quale pendeva un ordine di carcerazione che è stato trovato dai carabinieri in un immobile che l’uomo occupava abusivamente. Il marocchino è risultato destinatario del provvedimento di carcerazione, emesso a seguito di condanna per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché di falso, commessi a Livorno nel 2013, per i quali dovrà scontare un anno e quattro mesi di reclusione. Ora è in carcere.