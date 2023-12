Obiettivo mille pellegrini a Roma da Papa Francesco. In San Pietro anche i figuranti del presepe vivente

Le parrochie sono in fermento, le associazioni anche. La macchina organizzativa per portare a Roma, davanti al Papa, oltre mille pellegrini è in azione. E la meta, si apprende, vicina. L’appuntamento è per il 16 dicembre. Una giornata che vedrà quattro tappe principali: l’udienza generale con Papa Francesco, la celebrazione delle messa in San Pietro da parte del vescovo monsignor Giovanni Paccosi, la partecipazione al presepe Vivente e, la messa delle sera che il vescovo celebrerà nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Tutti a Roma per concludere con il Papa l’anno giubilare della diocesi di San Miniato che ha raggiunto i 400 anni di vita e di storia. Le delegazione porterà davanti a Papa Francesco, per l’udienza, i figuranti del presepe vivente che sarà protagonista, con gruppi d atutta Italia, in San Pietro.