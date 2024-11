Nuti nuovo presidente di Confcommercio

Pontedera, 11 novembre 2024 – Nuovo consiglio direttivo per Confcommercio Pontedera. È Lorenzo Nuti, imprenditore classe 1994, titolare dello storico negozio Enzo Abbigliamento, il nuovo presidente. «Sono felice per la fiducia riposta nei miei confronti e pronto ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide – dice Nuti – sono orgoglioso di guidare oggi un gruppo compatto e rinnovato, che ambisce ad essere rappresentativo non solo delle imprese del centro storico, ma dell’intera città». Oltre a Nuti il consiglio è composto da: nel ruolo di vicepresidente Davide Volterrani (Studio legale Volterrani) ed i consiglieri Giovanni Massei (Egidio Massei articoli tecnici industriali), Giacomo Fogli (Chimney Pub), Alessio Sbanchi (Alma Sushi&Pokè), Gioele Gherardi (H2Go-acqua in bottiglia h24 e Agenzia Assicurativa), Cristina Lelli (Ottica Cve), Angelo Belluoccio (ristorante Diamante Rosso), Monica Pomasan (pasticceria Dolci Capricci), Paolo Guerrieri (Conad City), Martina Ceccarelli (Digital Media Specialist).