Nuovo stadio, il via libera. Dall’Altair 1,6 milioni di euro

Sport e mondo dell’industria, insieme per il nuovo stadio di Saline. "Accogliamo con grande entusiasmo la delibera con cui la giunta del Comune di Volterra ha approvato la progettazione esecutiva in linea tecnica per la realizzazione del nuovo stadio a Saline – ha detto Roberto Vagheggi, direttore generale di Esseco Industrial e CEO della divisione cloro alcali, di cui l’industria Altair Chimica di Saline di Volterra fa parte –. Un progetto in cui abbiamo creduto sin dal primo momento e che sosteniamo soprattutto per ciò che rappresenta per questo territorio e le future generazioni affinché possano vivere in un ambiente sempre più sano e stimolante". Con l’ultima delibera di giunta è stato dato mandato agli uffici comunali di procedere con la gara per l’affidamento dell’appalto. Sin dal 2019, spiegano dall’azienda, Altair Chimica sostiene il progetto del nuovo stadio con un ingente finanziamento societario per il tramite dello Sport Bonu", lo strumento statale che agevola gli investimenti in impianti sportivi, per un ammontare pari a 1,6 milioni di euro. Il costo complessivo dell’intera progettualità ammonta a 2,23 milioni di euro e potrà avvalersi anche dell’ulteriore contributo da 100mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

"Ci impegniamo quotidianamente per avere un impatto sociale positivo al fine di migliorare le condizioni di vita dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità dove vivono – prosegue Vagheggi –. Sostenere le attività giovanili e aiutare le nuove generazioni a vivere in un ambiente sano e stimolante è per noi una priorità aziendale che portiamo avanti con l’attenzione e l’apertura rivolta a università e scuole, con cui collaboriamo per progetti di ricerca e borse di studio". Un impegno che Altair segue anche fuori dallo stabilimento. "Ringraziamo e ci congratuliamo con il Sindaco Giacomo Santi, i tecnici del Comune e della società di progettazione, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Roberto Pepi, e – conclude – il presidente del club di calcio ASD Saline 1928 Silvio Chesi, già collaboratore di lungo termine di Altair Chimica in qualità di direttore di stabilimento e responsabile acquisti". Il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando entro fine anno per dare l’avvio ai lavori nella primavera 2024.