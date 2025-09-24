Nuovo premio per Peccioli: "Un percorso di valore"

Nuovo importante riconoscimento per il Comune di Peccioli e la sua comunità. A Ferrara, infatti, il sindaco Renzo Macelloni ha ricevuto, alla presenza anche del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alessandro Morelli, il premio Comuni Award 2025.

Riconoscimento nazionale legato al Premio Remtech Expo 2025, la più importante fiera internazionale dedicata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile nel settore ambientale in Italia. Un evento in grado di fornire una piattaforma di confronto tra aziende, istituzioni e mondo delle università, presentando tecnologie all’avanguardia con esposizioni, conferenze e workshop.

Questa la motivazione con la quale la giuria, presieduta dal presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti, e dal General Manager Remtech expo hub tecnologico ambientale, Silvia Paparella, ha assegnato il premio al Comune di Peccioli (unica amministrazione in tutta Italia insieme al Comune di Bacoli): "Per aver ideato e continuato nella sua trentennale attività amministrativa a servizio della comunità del Comune di Peccioli in provincia di Pisa la gestione ottimale di un sistema di discarica e di impianti annessi di rifiuti solidi urbani a servizio anche di altri Comuni della Regione Toscana. Realizzando il Sistema Peccioli di azionariato diffuso e ideando il Macca, il primo Museo di arte contemporanea a cielo aperto pubblico italiano. Esempio di ottimizzazione dei costi del ciclo dei rifiuti unito alla creazione di un’idea unica e originale".

"Ci fa particolarmente piacere ricevere questo premio, dimostra che tutto il percorso fatto in questi anni a Peccioli è di valore e si aggiunge ad altri riconoscimenti, nazionali e internazionali, che toccano vari aspetti. Da quelli legati alle ricerche online, passando a quelli per il turismo di qualità e il turismo accessibile, fino a quelli architettonici, legati al mondo dell’arte contemporanea e così via dicendo – spiega il sindaco, Renzo Macelloni -. Il premio “Comuni Award 2025” è più orientato sugli aspetti ambientali e sulla costruzione del “Sistema Peccioli”. Un premio che, ancora una volta, va a porre su Peccioli un’attenzione speciale. Il nostro territorio, dunque, si configura come un luogo di riformismo e di scelte fatte nell’interesse della comunità".