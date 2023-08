Nuovo ponte a Isola, San Miniato: "A giorni il progetto esecutivo"

Qualcosa si sta muovendo. A che punto siamo con il nuovo ponte a Isola? "A giorni avremo il progetto esecutivo", annuncia il sindaco Simone Giglioli. Il primo cittadino ha un obiettivo: "Reperire i finanziamenti prima delle fine della legislatura – dice – in modo da avere tutto pronto per realizzare l’opera all’inizio della prossima". I tempi, rispetto alla previsioni iniziali, infatti si sono allungati. "Indubbiamente – spiega – sarà un’opera della prossima legislatura – . Mancano ancora i fondi e c’è da rivedere il quadro economico".

Due anni e mezzo fa era stimato in due milione e 300 mila euro. Sull’opera, lo ricordiamo, è stato firmato un protocollo che impegna due Comuni e due province e quindi i quattro soggetti potrebbero trovare l’accordo per finanziarlo. Intanto il prossimo ottobre il ponte attuale sarò sottoposto a collaudo, scaduti i cinque anni dalle ultime verifiche. L’opera è un’infrastruttura indispensabile che collega gli abitanti di Isola con l’altra sponda dell’Elsa. Il progetto prevede l’ampliamento della carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, e lo spazio per la realizzazione della Ciclopista dell’Arno. La realizzazione interessa il Comune di San Miniato ed altri tre enti: la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Empoli e la Provincia di Pisa. Inoltre i quattro enti hanno già siglato, appunto, un protocollo d’intesa che affronta tutti gli aspetti del problema del ponte e della futura realizzazione.

Grazie al nuovo ponte si risolveranno – secondo l’intento della amministrazioni e dopo le analisi tecniche delle criticità – molti problemi della frazione e si alleggeriranno i flussi di traffico che da San Miniato vanno verso Empoli e la Città Metropolitana. "Consideriamo quest’opera strategica – sottolinea Giglioli - E, con il progetto pronto, ci metteremo subito a lavorare sui fondi".

C.B.