Nuovo orario per gli uffici comunali: "Sempre aperti non funzionano"

CASTELFRANCO

"L’accesso senza una regolamentazione, come è avvenuto finora, non funziona. Ecco perché decidiamo di cambiare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali di Castelfranco". Così il sindaco Fabio Mini spiega la scelta, che andrà in vigore dal 2 gennaio quando entrerà in vigore l’ordinanza dello stesso sindaco che ha deciso di mettere mano alle aperture degli uffici comunali "per renderle più funzionali per i lavoratori e per l’utenza".

"Con il nuovo orario il municipio sarà aperto ai cittadini il lunedì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 15 alle 17 e il venerdì di nuovo dalle 9 alle 13 – si legge in una nota del Comune – In pratica, i giorni dispari della settimana il comune è aperto al mattino e i giorni pari, escluso il sabato, è accessibile al pubblico nelle due ore pomeridiane. Con l’occasione, il sindaco Mini ha confermato che l’orario di apertura dell’ufficio distaccato di Orentano è il martedì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio sempre del martedì dalle 15 alle 17, e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, senza alcuna modifica. Rimangono invariati anche gli orari di apertura al pubblico della biblioteca e della polizia municipale".

"Abbiamo deciso di regolamentare gli orari di apertura al pubblico degli uffici della sede principale in piazza Bertoncini, perché l’accesso senza una regolamentazione, come è avvenuto fino a ora non funziona – spiega Mini – Il cittadino deve sapere con certezza che se ha bisogno di un servizio, di un confronto con gli uffici in quell’orario troverà il personale che lo può aiutare, mentre ora spesso accade che il cittadino arriva e magari il personale del Comune è in difficoltà, perché è impegnato in altre mansioni d’ufficio e fatica a dare risposte".

"In questo modo diamo al cittadino certezza e sicurezza nell’accesso agli uffici e ai servizi comunali – conclude il sindaco di Castelfranco – Lo scopo infatti è dare risposte il più possibile precise all’utenza, a cominciare dall’orario di apertura degli uffici. Con l’occasione, merita ricordare, che nelle giornate del 24 e 31 dicembre, visto che si prevede un rallentamento di afflusso dell’utenza e considerato che si tratta della vigilia di Natale e di Capodanno".