"Nuovo Montale a Pontedera: pronto nel 2024"

PONTEDERA

Mentre le scuole sono alle prese con gli ultimi e, per certi versi frenetici, dettagli in vista della riapertura del 15 settembre, prosegue il lavoro nel cantiere per la costruzione del Nuovo Montale, in via Salcioli di fronte alla sede centrale del liceo linguistico e scienze umane. "Si prevede, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, che l’opera venga conclusa entro la primaveraestate 2024 – spiega il presidente della Provincia, Massimiliano Angori – per rendere disponibili i locali per l’anno scolastico 20242025".

I lavori, come detto, proseguono a pieno ritmo e non si sono mai fermati in questa estate. "Il nuovo edificio in costruzione all’interno del villaggio scolastico consentirà di ottenere 30 spazi destinati alla didattica, 20 aule e altri spazi multiuso, per circa 4.000 metri quadrati suddivisi su tre livelli – aggiunge Angori – Preme ricordare che l’intervento è stato finanziato con mutui Bei nell’ambito del piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, per l’importo di 7,5 milioni di euro, oltre il cofinanziamento della Provincia di Pisa per ulteriori 290mila euro".

Siamo a metà. Ma da ora in poi il cantiere sarà, diciamo così, in discesa visto che il cinquanta per cento dei lavori rimanenti sono meno impegnativi rispetto a quelli eseguiti finora. "Ad oggi è stato realizzato circa il 50% dell’importo contrattuale, corrispondente alla parte delle opere più impegnative anche dal punto di vista dei tempi di esecuzione – ancora le parole del presidente Massimiliano Angori – Attualmente sono in corso i lavori riguardanti i rivestimenti esterni in laterizio, le pareti interne, l’impianto idrosanitario e l’impianto elettrico. Si prevede, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale che l’opera venga conclusa entro la primaveraestate 2024, per rendere disponibili i locali per l’anno scolastico 20242025".