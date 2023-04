Nuovo manto stradale Il cantiere a Staffoli

All’interno delle attività di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, sono iniziati ieri i lavori per il ripristino del manto stradale di via Vecchia Livornese a Staffoli e di un tratto di via Foscolo. Lo annuncia il sindaco di Santa Croce Giulia Daidda, facendo il punto sul cantiere. L’intervento, per una lunghezza complessiva di circa 400 metri – sottolinea il primo cittadino – prevede il rifacimento della pavimentazione dissestata e della segnaletica stradale per un importo complessivo di 38mila 600 euro finanziato interamente dall’amministrazione comunale". "Con questi lavori di asfaltatura continuiamo a lavorare per la sicurezza dei nostri cittadini – prosegue Deidda – e per assicurare la manutenzione della viabilità a Staffoli". Le strade sono uno dei fronti con cui i Comuni devono fare i conti e un elemento di sicurezza sempre più sollecitato dai cittadini.