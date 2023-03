Nuovo logo per il Ccn Un concorso

Un nuovo logo per rilanciare il commercio. L’associazione Centro Commerciale organizza un contest per il nuovo simbolo dell’associazione e delle attività. L’immagine selezionata per l’associazione del Pinocchio apparirà su tutti gli eventi, sui social media e su tutti i materiali visivi dell’associazione. Proprio Pinocchio, il popolare burattino che ha dato l’antico toponimo della frazione, sarà al centro del logo ideale, a livello grafico, stilizzato o fotografico. Il logo inoltre dovrà identificare in maniera semplice ed efficace le attività commerciali del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, che vede oltre 60 attività di settori merceologici diversi. Al vincitore verrà assegnato un premio di 200 euro in buoni spesa spendibili all’interno degli esercizi associati. A decretare il vincitore sarà il consiglio direttivo dell’associazione, con a capo il presidente Pierfranco Speranza, sulla base della proposta che ha raccolto più voti.

Le candidature potranno essere inviate fino al 10 apriletramite i canali Facebook o Instagram dell’associazione o alla mail [email protected]