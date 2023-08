Nuovo impianto per il Tennis e il Padel a Buti: Realizzazione di un Centro Sportivo

Un centro sportivo per il tennis e il padel. Verrà realizzato a Cascine di Buti, in via Eroi dello Spazio. La prima gara di appalto è andata deserta e in conseguenza di ciò il Comune di Buti può procedere all’affidamento diretto dei lavori senza gara e mediante procedura negoziata a un’impresa scelta tra almeno cinque "operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...".

Il Comune di Buti, quindi, ha deciso di procedere con "l’affidamento dei lavori di realizzazione del centro sportivo per il tennis e il padel a Cascine di Buti, "mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, da espletarsi con modalità telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana". L’impianto sorgerà nelle vicinanze del nuovo palazzetto dello sport inaugurato lo scorso anno e nella zona sportiva di Cascine. Un’opportunità in più per gli sportivi.