Nuovo capogruppo Dem. Nominata Lucia Alessi

Lucia Alessi è il nuovo capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di San Miniato. Il cambio al vertice del gruppo consiliare si è reso necessario per la nomina di Marco Greco quale assessore ai lavori pubblici. Le dimissioni di Marzia Fattori dalla giunta hanno infatti innescato un vera e propria reazione a catena che non è ancora terminata. Greco era anche presidente di due commissioni consiliari (la commissione ambiente e territorio, e la commissione affari istituzionali) che per il momento sono state convocate dai rispettivi vicepresidenti. Ma nella prossima seduta, entrambe, dovranno procedere con l’elezione del nuovo presidente. Intanto Lucia Alessi si è già insediata. Alessi è un avvocato molto conosciuto e stimato, da anni è impegnata in politica nel centrosinistra e, da tempo, si occupa anche della promozione del territorio con lo Slow Food.