Nuovo asilo e scuola Collodi Aperta la gara per affidare i lavori

La gara è aperta. Le procedure si concluderanno nella prossime settimane. Entro giugno dovrà esserci l’affidamento dei lavori. "Con il mese di settembre – spiega il sindaco Simone Giglioli – se non ci sono intoppi, come auspichiamo, e non dovrebbero essercene, partirà il cantiere che ha un crono programma di un anno e mezzo". È iniziato il conto alla rovescia che poterà a Ponte a Elsa la nuova scuola Collodi.

L’opera – finanziata per 3milioni e 160 mila euro – porterà una nuova scuola primaria ed il nuovo asilo nido. Il progetto della nuova scuola "Collodi" oltre a rivolgersi alla primaria, ingloba appunto anche il nido di via Poggio a Pino "Il gatto e la volpe". Il progetto si è sbloccato, di fatto, nell’agosto scorso quando venne pubblicato il decreto del Ministero dell’istruzione che assegna ufficialmente le risorse per l’edilizia scolastica alle Regioni per l’annualità 2021: era il documento atteso per la conferma sulla nuova scuola di Ponte a Elsa, nel comune di San Miniato. Il nuovo edificio sarà quindi finanziato dalla Regione Toscana, che vede la scuola sanminiatese terza in graduatoria. Il nuovo edificio, sarà una struttura più grande di quella esistente, con materiali ecocompatibili e riciclabili, antisismica e all’avanguardia.

La nuova scuola potrà ospitare un massimo di 145 alunni. Se ne parla da tempo, il percorso era iniziato con la precedente amministrazione – quella guidata da Vittorio Gabbanini – ed ora con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione della struttura, l’operazione si avvisa a grandi passi verso la posa della prima pietra. La nuova Collodi quindi sarà pronta, stando al programma, con il 2024. In questi giorni potrebbero essere arrivate le prime manifestazioni d’interesse. Sarà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Carlo Baroni