"Nuovo asilo e centro medico convenzionato"

Per il candidato sindaco Emanuele Giovannini (lista ‘Impegno per Giovannini Sindaco’, sostenuta da FdI e Forza Italia) il programma elettorale muove sopratutto verso un impegno nel settore dei servizi. "In primis, la realizzazione del nuovo asilo di Montecatini in base alle più moderne normative didattiche e di risparmio energetico con spazio mensa e palestra degne di questo nome, sfruttando finanziamenti regionali, nazionali e europei. Così come è necessario attivare le attività del dopo scuola in tutti i periodi dell’anno compresi i mesi estivi, utilizzando anche personale aggiuntivo, possibilmente locale". Poi i servizi alla persona: "La nostra volontà guarda a creare a Ponteginori un centro di medicina e diagnostica - spiega Giovannini - con ambulatori, convenzionato con la Asl, rivolto a tutti, in particolare ad anziani e fragili, da realizzare utilizzando eventualmente i prefabbricati insediati nell’area della Miniera che, a breve, saranno dismessi. Un punto di riferimento per l’intera area, sfruttando la viabilità esistente e anche il trenino che collega con Cecina. Accanto servirebbe un eliporto per l’elisoccorso e di supporto alle attività di Protezione Civile". Quanto alle infrastrutture: "E’ necessario potenziare l’intero sistema viario della Valdicecina facendo gioco di squadra tra gli amministratori dell’intera area. Possiamo contribuire eliminando le criticità che presentano le vie di accesso al territorio comunale ad iniziare dalla strada 439. Intervenire sulla strada vicinale Caselli in località Sassa con allargamento e asfaltatura del tracciato di circa 4 km. Sistemare, o rifare il ponte di Ponteginori pressando sulla Provincia (ente competente) affinché realizzi quanto necessario per ripristinare la piena funzionalità dell’opera". Ed ancora: "Accelerare l’iter per il rifacimento dei centri storici finanziati con i fondi del Pnrr, realizzando anche adeguate aree con collegamento wi-fi in tutti i centri abitati. Realizzare, infine,collegamenti stabili attraverso l’uso di linee integrate e dedicate di bus e treni con l’aeroporto di Pisa, in ottica turistica".