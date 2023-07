Nuovo asfalto sulla strada 439var

Si è concluso l’intervento, effettuato per sei notti consecutive, per il rifacimento completo della rotatoria della Fi-Pi-Li a Pontedera e dell’ultimo tratto di viale Asia. Nella settimana precedente, in due notti, si erano svolti i lavori di rifacimento dei tratti del braccetto di collegamento tra la rotatoria della Fi-Pi-Li PontederaPonsacco e la rotatoria delle Melorie. "Si tratta di interventi effettuati con Anas - spiega l’assessore Mattia Belli - che concludono il primo piano di investimenti sulla 439var per un totale di 4,8 milioni per il rifacimento di alcuni tratti, compresa la strada di Patto. Con Anas abbiamo già concordato il piano di investimenti del prossimo triennio sempre sulla 439var".