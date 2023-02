Nuovo asfalto sulla Francesca Ecco i lavori

Alle battute finali i lavori di manutenzione della strada Provinciale Nuova Francesca. A darne notizia il sindaco Giulia Deidda. L’intervento sarà concentrato nel tratto che parte dall’intersezione con Via di Pelle verso Fucecchio e prevede il rifacimento della pavimentazione stradale con fresatura, asportazione del bitume ammalorato esistenze e rifacimento completo di asfalto. Nel 2016 la strada provinciale Nuova Francesca era stata oggetto di un intervento complesso. La pare dove si stanno concentrando il lavori era stato interessato solo da opere superficiali perché all’epoca le condizioni del manto stradale in quel punto presentavano solo un ammaloramento non strutturale. La strada Provinciale Nuova Francesca è da sempre caratterizzata da un traffico intenso con prevalenza di mezzi pesanti e questo richiede una costante manutenzione. Il lavori hanno un importo di 33 mila euro.