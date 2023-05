Nuovo acquedotto, i lavori Rubinetti a secco due notti "Maggiore efficientamento"

di Luca Bongianni

Due notti senza acqua in alcune zone di Pontedera. Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, dalle ore 22.30 di martedì 9 alle 6.30 di mercoledì 10 maggio, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Pontedera capoluogo e a Pietroconti. Non saranno interessate dalle mancanze d’acqua le frazioni de La Rotta, Montecastello, Treggiaia, la Borra, Santa Lucia, zona Chiesino, zona industriale di Gello e Pardossi. "Al ripristino del servizio – comunica il gestore idrico del Comune di Pontedera – si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati ad esaurirsi in breve tempo. Per limitare i disagi agli utenti coinvolti, sarà allestito un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite quattro postazioni così dislocate: in via della Misericordia al Duomo, in piazza Donna Paola Piaggio, in via Indipendenza di fronte al supermercato e nella piazza della Fornace Braccini. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389".

L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, ha spiegato le ragioni di questo intervento. "Stiamo proseguendo il percorso avviato circa un anno e mezzo fa di efficientamento della rete idrica cittadina con la divisione in quadranti – spiega l’assessore –. Uno degli interventi più visibili e importanti è stato quello svolto a metà luglio della scorsa estate. Questi tipi di intervento proseguono in questa prima fase di efficientamento e divisione in quadranti della rete idrica. Nelle more degli interventi in programma per la prossima settimana con la chiusura dell’acqua notturna tra martedì e mercoledì prossimi, ci sarà anche un intervento che consentirà il collegamento tra la linea della nuova centrale idrica del Ponte alla Navetta con la rete idrica cittadina. Questo ci consentirà di far partire in estate questa nuova centrale idrica di Pontedera, i cui lavori sono stati completati nell’autunno scorso. Questi mesi sono stati mesi di test per verificare il corretto funzionamento. Siamo quindi pronti per collegarla in attesa di dare il via dai prossimi mesi. Ci sarà sicuramente un altro intervento notturno nel corso della prossima estate".

Con questa nuova centrale Pontedera sarà indipendente dalle Cerbaie e San Michele, per una migliore qualità dell’acqua e una maggiore pressione. Oltre che la possibilità di disporre di un ulteriore bacino che potrà tornare utile in situazioni di eventuale siccità.