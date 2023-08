Nuovi parcheggi in arrivo Parte l’iter per i progetti di Capannoli e Santo Pietro

Avviato l’iter per due nuovi parcheggi pubblici. Siamo a Capannoli, la prima area in questione riguarda la località Solaia, l’altra via Pinete a Santo Pietro Belvedere. Con l’approvazione nella scorsa seduta del Consiglio comunale, è stato avviato l’iter per la realizzazione di due nuovi parcheggi pubblici. Il primo in località Solaia, nel capoluogo, così come previsto dagli strumenti di programmazione urbanistica, a seguito dell’accordo con i proprietari che cederanno al Comune l’area in cui sarà realizzato il parcheggio e contestualmente realizzeranno un edificio residenziale. Il secondo in via Pinete a Santo Pietro Belvedere, da realizzarsi a seguito di intervento edilizio privato.

"I due parcheggi – commenta la sindaca Arianna Cecchini – andranno a colmare una carenza di posti auto in due zone densamente abitate ma fino ad oggi poco comode da questo punto di vista. Due nuovi interventi legati a iniziative edilizie private che dimostrano l’attenzione dell’amministrazione comunale al tema dei servizi ai cittadini, nello specifico quello dei parcheggi pubblici". Un punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale che ha visto l’astensione dei consiglieri del centrodestra Mattia Cei e Antonio Nanna all’opposizione. Nella delibera di approvazione c’è il resoconto degli interventi. La sindaca esplicita i motivi delle tempistiche dell’atto per consentire ai privati di anticipare i tempi dell’intervento. "Trovo questo punto inserito per risolvere problemi ad personam – tuona Cei, come si legge dal testo della delibera pubblicato all’albo –. L’intero consiglio è stato convocato per il 9 agosto per risolvere una questione personale. Non voterò a favore".

"Mi dispiace perché c’è la previsione di un parcheggio pubblico – risponde la sindaca Cecchini – e se arriviamo solo oggi è solo perché l’iter si è prolungato. Come per questo anche se avessi altre pratiche in definizione convocherei nuovamente il Consiglio comunale, così come ho già fatto in precedenza, indipendentemente dal fatto che si sia o meno nel periodo feriale". Si tratta, per Solaia di 14 posti auto, mentre per Santo Pietro di una decina di posteggi. Entrambe le zone serviranno per coprire le necessità dei residenti che ad oggi faticano a trovare spazi.