Nuovi giochi al parco. I lavori sono conclusi

Un impoprtante lavoro è stato concluso. E darne l’annuncio è lo stesso sindaco Giulia Deidda. Si tratta dei nuovi giochi al giardino di Via Carlo Marx a Staffoli. "Sono finiti in questi giorni i lavori di riqualificazione di uno spazio pubblico tra i più importanti della nostra frazione – spiega Deidda –. Un nuovo castello e una nuova altalena sono gli ultimi giochi arrivati e da oggi sarà bello vedere tanti bambini e tante bambine giocare in un giardino più sicuro". Anche il parco della Rimembranza – si apprende – è stato oggetto di una manutenzione. In particolare è stata sistemata la pavimentazione del vialetto che si affaccia sul parcheggio e del collegamento tra il giardino e la scuola primaria Torello Della Maggiore. Sono stati sistemati i gradoni in tufo esistenti e messo in sicurezza e verniciato il cancello della scuola. Manutenzioni, peraltro, molto attesa.