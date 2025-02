Nuovi disagi in Valdegola con i telefoni: "Linee assenti, anche i cellulari non vanno"

La Valdegola è ancora alle prese con i disagi. Stavolta, sono le linee telfoniche a fare le bizze creando disagi alla popolazione. Siamo in località Genovini. Ma il problema, da quanto abbiamo appreso da una nostra lettrice, riguarda anche la frazione della Serra. "Telefoni muti da diversi giorni – spiega – nonostante le ripetute segnalazioni. Ma ci sono anche i cellulari che faticano a prendere la linea. Il disagio è importante. Ci sono, poi, anche le persone anziane come me, che hanno bisogno di poter restare sempre in contatto con figli e familiari che però vivono anche a chilometri di distanza". "Fin quando, almeno con il telfonino si riusciva a chiamare mi sentivo più al sicuro – aggiunge la signora –. Ma ora, l’unico servizio che non mi crea problemi è la messagistica WhatsApp. Ora però deve essere risolto il guasto".