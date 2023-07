Nuove promesse dell’Asl Sanità, in arrivo 32 milioni

Non ci sono spauracchi di chiusure di interi reparti o di ridimensionamento. Ma la questione sanitaria squarcia nuovamente luci e ombre durante il consiglio comunale aperto di ieri di fronte a una platea ruggente. Presente la Asl, non pervenuta la Regione, ovvero l’interlocutore politico principale. Le luci possono essere messe in fila in un complesso piano di finanziamenti da oltre 32 milioni di euro (un investimento di tipo strutturale) che non ha precedenti in zona, e che riguarda le case di comunità di Volterra e Pomarance, la centrale oprativa territoriale a Volterra, migliorie sismiche a vari fabbricati, oltre la partita della Rems e 14 milioni in ballo per il centro Inail. II direttore sanitario Luca Nardi guarda al lato positivo della medaglia, vedi i servizi nuovi che sono stati attivati e l’aumento di un 23 % degli interventi chirurgici.

L’elenco delle criticità riguarda la carenza cronica del personale sanitario, fatto ribadito in primis dal sindaco Giacomo Santi, messo in luce da tutti. Va tutto bene? Le opposizioni danno un’altra visione. Marzio Innocenzi del Gruppo Misto, medico di base, snocciola dati sulle liste di attesa, "un anno per una mammografia, liste impossibili per l’oculistica", Masimo Fidi (‘Per Volterra’) racconta la sua esperienza personale, con un “ trasferimento in notturna a Pontedera in mancanza di un letto di subintensiva”. Paolo Moschi (Upv) lancia un duro attacco: “"La cultura non può sostituire il bisogno di sanità in questo territorio", mentre Roberta Benini chiede le dimissioni del sindaco da presidente della consulta sanità. Per Federica Sarperi (Gruppo Misto), "si fanno partire allo sbaraglio i pazienti della dialisi il fine settimana. Quindi il problema dialisi non è risolto".

Ed è in bilico la consulta sanità: in molti sono pronti a dimettersi. In sintesi, seppur presenti i tecnici, inclusa la presidente della Sds Patrizia Salvadori, l’assenza della Regione è pesata come un macigno.

Ilenia Pistolesi