"Nuove esperienze Pubblico diverso"

"Un’importante novità per il Teatro del Silenzio – ha commentato il sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri – che si apre a nuove esperienze musicali, abbracciando un pubblico diverso dal solito. Un ampliamento delle opportunità per il territorio dell’Alta Valdera. Vorrei dedicare questa giornata a Gaetano Ripanucci, che da poco ci ha lasciato ma che tanto ha fatto affinché tutto questo fosse possibile". Un pubblico da tutta Italia e oltre. Il primo gruppo di ragazzi che varcano il cancello nel primissimo pomeriggio. Sono Silvia, Maria, Marika e Raimondo e arrivano dall’Abruzzo, dalla Campania, dalla Puglia e dall’Emilia Romagna e sono a Lajatico per la stessa passione per i Subsonica. "Non potevamo non esserci", dicono. Giovedì 27 luglio sarà in scena la prima serata dello spettacolo di Andrea Bocelli.