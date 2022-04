Nuove aperture e posti di lavoro Così il commercio si rimette in moto

Sbocciano come fiori in primavera tante nuove attività commerciali e punti ristoro a Pontedera. Quattro attività hanno aperto nell’ultimo weekend ma ogni settimana, soprattutto nel centro cittadino, c’è almeno un taglio del nastro. Tra chi si lancia nel mondo della ristorazione per la prima volta e chi incrementa la sua attività già esistente, sono giovani e giovanissimi a diventare imprenditori e a creare nuovi posti di lavoro.

"Da piccolo non mi aspettavo di seguire questa strada – dice Mattia Di Sandro, 24 anni, della nuova gelateria Dolce Caterina di piazza Cavour –. Lavoravo nell’azienda di famiglia poi ho iniziato a fare un corso di gelateria e pian piano mi sono appassionato fino a decidere di aprire un locale tutto mio. Sto cercando una persona da assumere con la speranza, se il lavoro andrà bene, di trovarne una terza per i mesi estivi". È una novità anche il nuovo ristorante con specialità di mare ’Il Mangiabalene’, inaugurato sabato in via Roma. "Abbiamo esperienza nel mondo della ristorazione ma è il nostro primo locale", spiegano Marco Sarperi e Mattia Tempestini, rispettivamente di 22 e 19 anni. E poi c’è chi raddoppia la propria attività già ben avviata.

"Portiamo nella centralissima Pontedera le nostre pokè – dicono Alessio Sbanchi e Lorenzo Colombani del ristorante di sushi Alma –. Abbiamo tanti posti sia all’interno che all’aperto. Per questa nuova apertura abbiamo assunto 7 persone". Insomma un trend più che positivo per il bilancio delle attività commerciali tra chiusure e nuove aperture. Giorni fa è stato inaugurato anche il negozio di decoupage di Pamela Gentili. Altre aperture sono previste per i prossimi giorni. "Fa piacere che tanti ragazzi giovani credano nella città di Pontedera, che si conferma una piazza vivace – la soddisfazione del vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli –. Tutte queste nuove aperture ci soddisfano ma allo stesso tempo ci preoccupano. Dobbiamo garantire una leale concorrenza tra le attività, commisurando orari, quantità di licenze e distanze tra attività. Sarà complicato attuare un vero e proprio blocco delle licenze come è stato fatto a Firenze, Pisa, Lucca e Volterra. L’unica cosa che possiamo fare è rivalutare i requisiti per le nuove aperture cercando di limitarne quanto più possibile le concessioni".

Del blocco delle licenze se ne parlerà anche nel prossimo consiglio comunale dato che la Lega ha presentato una mozione al riguardo. Intanto, sempre nel weekend scorso, Amedeo Machì al Romito ha inaugurato la sua nuova attività. La sua edicola si è trasformata in un negozio dove poter trovare di tutto, dall’alimentari al giornale, fino alla cartoleria e servizi telematici.

Luca Bongianni